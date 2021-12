Si scrive Paolo Tramezzani. Potrebbe leggersi Mattia Croci-Torti. Sì, avete capito bene. Ma il condizionale rimane doveroso. La via, sportivamente più esaltante e proficua, è stata tracciata nella primavera del 2017. Quando, nell’ordine, arrivarono il record di cinque successivi consecutivi in Super League, il primato di punti al termine della stagione e la prima, storica qualificazione all’Europa League. L’attuale tecnico del Lugano è partito bene. Benissimo, anche. E nel giro di due mesi è già stato in grado di flirtare con il primo scalino fissato dal «Trame». A Berna, mercoledì sera, il filotto di vittorie si è però interrotto a quota quattro. Poco male, perché il «Crus» - comunque - si appresta a mettere la firma sul migliore girone d’andata bianconero dal 2015 in avanti. Non solo. Qualora...