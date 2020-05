«Dobbiamo cercare di aiutarci l’uno con l’altro per far sì che ognuno arrivi di nuovo a esprimersi a ottimi livelli. Siamo a disposizione della società e dobbiamo essere pronti a riprendere il campionato», con queste parole, il mister dell’FC Lugano Maurizio Jacobacci, al primo allenamento dopo la pausa dovuta alla pandemia, si è oggi detto contento di tornare in campo.

Nella conferenza stampa post allenamento poco fa a Cornaredo ha preso la parola anche Mijat Maric: «Una pausa dal calcio di tre mesi non mi era mai successa in carriera, nemmeno nelle giovanili», ha detto il difensore che non ha nascosto un certo nervosismo e trepidazione all’idea di riscendere in campo.