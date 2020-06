Un piacere. E un privilegio. Eccola, la ripresa agli occhi di Giorgio Contini. Domenica, si accomoderà in panchina. Come ai vecchi tempi. Di più, cercherà il colpaccio assieme al suo Losanna. Di fronte il Basilea, per un quarto di Coppa Svizzera unico e scintillante. «Non potevamo chiedere di meglio» afferma sorridente il nostro interlocutore, 46 anni e un passato importante alle spalle. Sia come giocatore sia come allenatore. «Saremo i primi a ricominciare dopo l’emergenza, l’interesse a livello nazionale sarà enorme. La partita ci dirà, innanzitutto, come siamo usciti da questo periodo particolare e sospeso. Non era mai capitato che il calcio si fermasse così a lungo. Sì, sarà toccante. E speciale».

Fame di pallone

Il Losanna ha fame, famissima di pallone. Riprendere, insomma, era una necessità....