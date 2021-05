Tosetti sfida il suo passato: «Mia mamma se lo sentiva da mesi»

Jean de La Fontaine è stato un fuoriclasse in materia di favole. E per fare addormentare la piccola Noemi, forse anche Matteo Tosetti ha attinto dai numerosi racconti dello scrittore francese. Non sappiamo però se durante le mansioni da buon papà, «Toast» si sia imbattuto in una frase che sembra narrare la sua storia. «Spesso s’incontra il proprio destino nella via che s’era presa per evitarlo». Già, giovedì sera l’esterno del Sion sfiderà il suo passato. In palio, la permanenza in Super League. «Mia mamma se lo sentiva e già 3-4 mesi fa mi aveva avvisato: “Vedrai che alla fine dovrete giocarvi lo spareggio con il Thun”». Eccallà. «Il destino ha volte fa brutti scherzi» conferma Tosetti: «Fino all’ultimo ho sperato che i bernesi riuscissero a centrare la promozione diretta. Purtroppo non è...