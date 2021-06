La volata finale è lanciata. Con due giornate su tre ormai alle spalle, la fase a gironi di Euro 2020 si appresta a vivere il suo ultimo - emozionante - giro di giostra. Per la verità già partito ieri sera con i match conclusivi del gruppo A, che hanno visto l’Italia firmare l’en plein contro il Galles e la Nazionale elvetica aggrapparsi alla speranza di concludere tra le quattro migliori terze, battendo la Turchia.

Il verdetto definitivo, in questo girone, è dunque già stato scritto. Negli altri gruppi, invece, tutto o quasi può ancora accadere. Le prime due giornate hanno però fornito indicazioni interessanti, soprattutto per quel che concerne le cosiddette «big», o presunte tali. Non per tutte le favorite alla vittoria finale, infatti, le cose sono andate secondo le attese. Scivoloni e delusioni...