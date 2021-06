La narrazione è di tipo hockeistico. Con la cesura tra stagione regolare e playoff a indicare la via. «Solo ora si inizia a fare sul serio. «Sarà tutto un altro torneo». «Il passato non conta più». Bene. Peccato che la fase a gironi di Euro 2020 abbia tanto, tantissimo da raccontare. Numeri, nomi, tendenze e ascendenti. Fattori decisivi per l’una e l’altra squadra, al netto della retorica. Per sviscerare la storia della prima parte del torneo, l’italiano è inoltre la lingua più consona. Vuoi per la perfezione (o quasi) degli Azzurri, vuoi per l’incidenza in campo di chi gioca in Serie A.

Spogliatoi e strategie

A fungere da faro, appunto, è la selezione guidata da Roberto Mancini. Inarrestabile, quantomeno all’apparenza. Nella storia degli Europei, tanto per cominciare, nessun’altra nazionale era stata in grado di chiudere la fase a gironi con 9 punti e senza subire reti. Delle trenta partite senza cadere si è scritto e riscritto. E, allora, degna di nota è un’altra statistica. Quella relativa ai giocatori impiegati. Sì, perché con 25 uomini scesi in campo - tra cui pure il secondo portiere Sirigu nella terza sfida del gruppo con il Galles - il Mancio guida altresì questa speciale classifica. Coerentemente, verrebbe per altro da aggiungere. Il ct degli Azzurri era infatti stato il primo a esporsi e caldeggiare l’allargamento delle rose da 23 a 26 elementi. E nello sfruttamento pratico di questa possibilità c’è senz’altro tanta strategia in termini di gestione dello spogliatoio e, di riflesso, entusiasmo italiano. Anche il ct della Svizzera, Vladimir Petkovic, aveva spinto in questa direzione. Con una rosa - è giusto sottolinearlo - dalle qualità meno trasversali, «Vlado» sin qui ha però fatto capo a 19 giocatori sui 26 a disposizione. C’è comunque chi ha fatto peggio, come Galles (17), Ucraina (17), Cechia (18) e Svezia (18).

L’Atalanta, anche qui

In un Europeo da primato per le autoreti alle quali si è già assistito - ben 8, più che nelle ultime cinque edizioni messe insieme -, anche la classifica marcatori presenta una chiara connotazione. Che, di nuovo, riconduce all’Italia. I gol messi a segno da calciatori che militano nella Serie A prevalgono su quelli degli altri maggiori campionati europei. Tolte le sei autoreti, su 86 marcature 25 sono state realizzate da Lukaku e colleghi: praticamente il 30%. Seguono Bundesliga (22 gol) e Premier League (17), mentre Liga e Ligue 1 sono lontanissime. In questo racconto merita un capitolo a parte Cristiano Ronaldo. Immenso. Grazie alla doppietta contro la Francia, l’attaccante della Juventus ha raggiunto quota 109 reti con la maglia del Portogallo. Eguagliando il record mondiale dell’iraniano Ali Daei. Nel frattempo CR7 aveva altresì staccato Michel Platini e preso la testa nella graduatoria riservata ai migliori marcatori della storia degli Europei. Primo, tra l’altro, ad andare in rete in cinque edizioni diverse. Quasi dimenticavamo, ovviamente il bomber provvisorio di Euro 2020 è lui. Un giocatore, lo ribadiamo, immenso. Non solo Ronaldo, ad ogni modo, sta contribuendo all’«effetto Serie A». Invisibile, sul torneo, si percepisce infatti la mano di Gian Piero Gasperini. L’Atalanta, già. E i suoi giocatori, che si stanno facendo apprezzare anche su questo palcoscenico. Se l’ucraino Malinovskyi fosse andato in rete dal dischetto contro la Macedonia, le reti firmate dai giocatori della Dea ora sarebbero quattro. A gioire, durante la fase a gironi, sono stati Miranchuk, Pessina e Gosens. Della serie: facile essere Inter o Juve ed essere trascinati da Lukaku e Ronaldo.

La variabile COVID-19

Per segnare, va da sé, serve tirare. E in questo esercizio la Svizzera è seconda a poche squadre. Solo a Danimarca e alla solita Italia. I rossocrociati hanno calciato 47 volte verso la porta avversaria. I danesi 61, gli italiani 60. Certo, non siamo precisissimi: i tiri nello specchio sono 15, quelli fuori 20 e quelli respinti 12. Ma nemmeno gli Azzurri lo sono, considerato il 50% di conclusioni per le quali i portieri non hanno dovuto intervenire. Bene, nonostante un girone complicato, anche la precisione dei passaggi. Xhaka e compagni lo sono nell’88% dei casi, come l’Italia - sempre lei - sesta in questa speciale classifica capeggiata dalla Germania. Poco sopra gli elvetici figura la Spagna, che nella terza e decisiva curva del gruppo E ha ritrovato le geometrie di Sergio Busquets. Eccola un’altra variabile impazzita di questa prima fetta di Euro. Il coronavirus ha fermato una decina di giocatori, tra contagi e isolamenti preventivi. Senza Busquets, dicevamo, le Furie Rosse hanno faticato di brutto. Ma pure la Svezia ha subito beneficiato del rientro di Kulusevski, autore di due assist nella vittoria per 3-2 con la Polonia. Per colpa dello scozzese Gilmour, testato positivo lo scorso 21 giugno, la COVID-19 rischia invece di complicare la vita all’Inghilterra. Negli ottavi di finale contro la Germania, Gareth Southgate è quasi certo di non poter contare su Mount e Chilwell, in isolamento sino al 28 giugno dopo i contatti ravvicinati con il citato Gilmour. Gli inglesi giocheranno il giorno dopo.

©CdT.ch - Riproduzione riservata