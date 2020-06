Servono sette tentativi, ma alla fine - tre ore dopo il concordato - Paolo Tramezzani ci risponde. Comprensibile. «Come puoi immaginare è stata subito una giornata impegnativa; sono andato anche a osservare la under 21» ci spiega il nuovo tecnico del Sion, deciso a riscattare la prima, complicata esperienza in Vallese.

Mister, come ci si sente a essere ingaggiati per 13 partite che il proprio presidente vuole annullare a tutti i costi, arrivando persino in tribunale?

«Sarò sincero, questo non è un mio pensiero al momento. È chiaro: con Christian Constantin abbiamo parlato di tutto. Ma so qual è il mio ruolo e quale l’obiettivo da raggiungere. Preferisco concentrarmi su questi aspetti e preparare al meglio la squadra. Sono un allenatore, il resto lo lascio fuori».

Com’è nato questo ritorno in Vallese?...