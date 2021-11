Trasferta in Italia a rischio per Elvedi ed Embolo?

È possibile che sia Nico Elvedi sia Breel Embolo non possano far parte dei giocatori convocati dall’allenatore della Nazionale Murat Yakin per la partitissima a Roma contro l’Italia di Mancini. Infatti i rossocrociati del Borussia Mönchengladbach sono usciti prima ancora prima della mezzora nella partita in trasferta a Mainz in Bundesliga. Il 25enne difensore al 27’ è stato sostituito perché accusava dolori alla caviglia destra, mentre qualche minuto dopo l’attaccante ha avuto un problema muscolare ad una coscia. In attesa di notizie sulla reale entità degli infortuni, una bella gatta da pelare per Yakin.