Il Balerna dovrà pazientare ancora due settimane per mostrare il suo valore in Coppa Svizzera. I sedicesimi di finale in programma domani contro il Monthey sono stati rinviati. Colpa, manco a dirlo, del coronavirus, che ha sorpreso il club vallesano. Nel dettaglio tre giocatori della compagine che milita nella Seconda Lega interregionale sono risultati positivi alla COVID-19. Alla luce di questi contagi il medico cantonale vallesano ha ordinato la quarantena per l’intera squadra, e quindi di 23 persone tra staff e giocatori. La partita verrà recuperata il 26 settembre.