Tre calciatori del Basilea sono risultati positivi al test per il coronavirus. A renderlo noto è stata oggi la società renana. Si tratta in particolare di Arthur Cabral, Eric Ramires e Eray Cömert: i tre non presentano sintomi e sono stati posti in isolamento così come Samuele Campo, con il quale sono entrati in stretto contatto. Il Basilea sottolinea inoltre che nessuno dei giocatori ha violato le direttive interne. Quel che è certo è che i tre positivi non potranno scendere in campo in occasione della semifinale della Coppa Svizzera in programma martedì 25 agosto.