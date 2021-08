Tutto è partito dal Liverpool, con i Reds che per primi hanno reso nota la loro intenzione di non permettere a Mohamed Salah di raggiungere la nazionale egiziana per le imminenti sfide contro Angola e Gabon, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2022. Inaccettabili - secondo la società inglese - i dieci giorni di quarantena imposti dal governo britannico al rientro dalla pausa internazionale, che avrebbero precluso l’apporto in campo dell’egiziano, nonché intaccato la sua forma fisica non potendo prendere parte alle sedute di allenamento.

Una via, quella tracciata dalla squadra di Jürgen Klopp, che ha inevitabilmente generato un effetto a cascata. Altri club nella stessa posizione hanno infatti deciso di adottare la stessa linea dei Reds, spingendo infine la Premier League a schierarsi...