Per il Basilea il viaggio più lungo dell’anno è stato un successo. Ad Almaty, al confine con la Cina, i renani hanno ottenuto una vittoria in Conference League tanto attesa quanto vitale contro il Kairat. Vincitori per 3-2 sulla formazione kazaka dopo essere stati in svantaggio due volte nel punteggio, gli uomini di Rahmen mantengono intatta la possibilità di aggiudicarsi il gruppo, sinonimo di qualificazione diretta agli ottavi di finale. I basilesi saranno quindi padroni del loro destino quando, tra quindici giorni, gli azeri del Qarabag faranno loro visita. La squadra seconda classificata dovrà giocare una partita dei sedicesimi contro una squadra terza classificata in Europa League.