Il coronavirus non ha colpito solo la Nazionale A. Anche la U21 rossocrociata deve registrare alcuni positivi in squadra: si tratta di Jérémy Guillemenot, Dan Ndoye e Jasper van der Werff. I tre giocatori sono stati prontamente isolati, mentre tutti gli altri tamponi effettuati hanno dato esito negativo. D’accordo con il medico cantonale, la selezione di Mauro Lustrinelli non subirà ulteriori restrizioni. Ciò significa che il match di domani a Thun, contro l’Azerbaigian, si giocherà come da programma.