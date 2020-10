Il coronavirus continua a far tremare la Super League. Dopo i contagi in casa Basilea e Sion - con rispettive squadre in quarantena - a farsi sorprendere dalla COVID-19 è stato il Vaduz. Tre giocatori della prima squadra sono risultati positivi e di conseguenza le autorità sanitarie del Principato hanno posto in quarantena per 10 giorni tutti i compagni e lo staff tecnico. Il club ha chiesto alla Lega il rinvio della sfida di sabato contro il Losanna.