Mario Gavranovic è l’uomo del destino in questo 2021 a tinte rossocrociate. Un jolly al quale aggrapparsi alla resa dei conti, nel momento del bisogno. Come lo scorso 28 giugno a Bucarest, in una notte magica e indelebile per la Nazionale, che «Gavra» - con il suo gol allo scadere contro la Francia - ha contribuito a rendere storica. Questa sera, alla Swissporarena di Lucerna, il bomber ticinese sarà chiamato a fare lo stesso. Stavolta dal primo minuto, guidando un attacco privo dei suoi titolari di riferimento nel compito atteso da un Paese intero: battere la Bulgaria segnando quante più reti è possibile. E così facendo, si spera, centrare una nuova impresa a pochi mesi di distanza dalla sublimazione in terra romena: superare l’Italia campione d’Europa all’ultima curva, volando alla prossima...