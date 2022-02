Vincere in trasferta per approdare in semifinale di Coppa Svizzera. Un’impresa che, al Lugano, sfugge ormai da trent’anni. Sì, avete capito bene. Dal 1992 ad oggi, i bianconeri hanno staccato il biglietto per il penultimo atto in cinque occasioni. Quattro delle quali però, le ultime, superando lo scoglio dei quarti tra le mura amiche. Per ritrovare una situazione analoga a quella che i sottocenerini sperano di vivere questa sera a Thun, bisogna invece riavvolgere di tre giri il nastro dei ricordi. Tornando appunto al 1992, e più precisamente al 5 maggio di quell’anno. Il caso vuole che anche all’epoca i parametri fossero identici a quelli odierni: il Lugano, compagine dell’allora Lega Nazionale A, sfidò una squadra di B. «Peccato però che si trattasse del Basilea - ricorda con un sorriso René...