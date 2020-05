Lunedì ricominceranno gli allenamenti. Per i campionati bisognerà aspettare giugno. Ma gli interrogativi sono tanti, troppi. Di più, secondo un sondaggio dell’Assocalciatori svizzera (SAFP) il 63,9% degli assistiti è favorevole ad interrompere la stagione. Ne parliamo con il presidente, l’avvocato Lucien Valloni.

Presidente, al di là dei numeri e delle percentuali cosa emerge dal vostro sondaggio?

«Preoccupazione. Dovuta, va detto, anche alle pochissime informazioni condivise dalla Swiss Football League. Il nostro sindacato non è stato minimamente informato circa la ripresa di allenamenti e partite. Se i giocatori non hanno avuto accesso al famoso protocollo, come possono valutarlo? Hanno saputo le cose, più o meno, dai giornali. Peccato, perché c’era tutto il tempo per informare i calciatori....