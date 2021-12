Pep Guardiola invoca lo sciopero dei calciatori. Stufo della pressione esercitata dal calendario internazionale sulle squadre dell’élite mondiale. Il suo Manchester City è sceso in campo ieri, lo farà mercoledì e poi ancora sabato, a Capodanno. «Qui stiamo parlando del benessere dei giocatori. Forse i sindacati dovrebbero dire: “Okay, non si va avanti finché la situazione non sarà risolta. Di certo le cose non si sistemeranno da sole: UEFA, FIFA, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti della salute dei singoli; ognuno decide per se stesso». Un grido d’allarme più che un lamento. Già. Peccato che lo sfogo del tecnico spagnolo non abbia potuto negare un’altra evidenza, persino più forte dell’ondata di contagi da variante Omicron che sta travolgendo il Regno Unito e il...