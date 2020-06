La Liga spagnola potrebbe riconsiderare la possibilità di un «confinamento obbligatorio» dei giocatori nei centri di allenamento dei club, qualora le consegne sanitarie stabilite prima della ripresa del campionato non venissero rispettate. Lo ha annunciato, giovedì, il presidente della Liga Javier Tebas. «Se le cose stanno così – ha detto – ci vedremo costretti a fare qualcosa che teoricamente non avremmo voluto fare, ovvero il confinamento obbligatorio».

Secondo il canale televisivo Cuatro, il laterale portoghese del Barcellona Nelson Semedo ha partecipato ad un barbecue con una ventina di invitati a Cestelldefels, in Catalogna, senza indossare uma mascherina né rispettare le distanze sociali. Soprattutto, venendo meno alle regole di confinamento fissate dal governo spagnolo. Castelldefels si trova ancora in fase 2. Tradotto, gli assembramenti con più di 15 persone sono vietati. A maggio, invece, quattro giocatori del Siviglia avevano presentato delle scuse per lo stesso motivo: un barbecue non autorizzato.