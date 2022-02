«The man of the hour», l’uomo del momento. A Chicago, Xherdan Shaqiri, amano già definirlo così. La star, il colpo più importante nella storia del club della Windy City. Il prescelto chiamato a risollevare le sorti di una squadra reduce da oltre un decennio di mediocrità e delusioni sportive. «Un ruolo e delle responsabilità che non vedo l’ora di assumermi - ha affermato il folletto rossocrociato, rivolgendosi per la prima volta alla stampa statunitense -. Sono venuto nell’Illinois per riportare gloria a questa franchigia, aiutandola a ritornare ai vertici della Major League Soccer (MLS). Qui voglio vincere trofei e vivere momenti importanti».

Heitz e i presupposti favorevoli

È parso a suo agio, «XS». Sorridente, divertito dalle tipiche dinamiche dello sport a stelle e strisce, emerse in un...