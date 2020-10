Otto partite, otto vittorie, qualificazione ad Euro 2021 in cassaforte e tanta qualità. Mauro Lustrinelli è un allenatore felice: ha riportato la Svizzera nell’élite del calcio giovanile. Già, ma il coronavirus rovinerà tutto un’altra volta?

Mauro, va bene essere maniaci della perfezione ma un percorso così netto è quasi troppo. Come ha vissuto questa impresa?

«Siamo stati bravi. Io, beh, in questo momento sono felice. E orgoglioso di quanto fatto dal gruppo. Ci sarebbero un milione di cose da dire, ma la cosa più importante riguarda l’identità della squadra. Non sempre sono andati in campo gli stessi interpreti, eppure la Svizzera è rimasta uguale. Sì, i miei ragazzi hanno fame».

Ma è una fame innata oppure è stata provocata dall’allenatore?

«È una relazione, un gioco. Noi, a livello di staff,...