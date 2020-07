Senza Sabbatini, il capitano, squalificato. Ma con la determinazione di sempre, anche perché un risultato positivo oggi – di fatto – chiuderebbe ogni discorso in chiave salvezza. Il Lugano c’è, insomma. Di più, alle 16.00 andrà a caccia dei tre punti al Tourbillon di Sion, squadra del grande ex Paolo Tramezzani. Reduce dall’importantissimo pareggio contro il Thun, la formazione di Maurizio Jacobacci vuole dar seguito al trend e, come detto, andare a caccia di una vittoria sinonimo (in pratica) di salvezza. Lo farà puntando su Gerndt e Janga davanti, mentre Custodio tornerà titolare.