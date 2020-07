Quando i soccorritori sono arrivati sul posto dell’omicidio, poco dopo le 5 in una zona industriale in periferia, Christopher Aurier, 26 anni, era gravemente ferito all’addome. È morto subito dopo il trasporto in ospedale. La persona che gli ha sparato è tuttora in fuga, secondo la polizia, che ha aperto un’inchiesta.