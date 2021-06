Il nuovo amministratore Thyago Rodrigo De Souza lo aveva già anticipato negli scorsi giorni. Ora, però, è giunta l’ufficialità del club: Abel Braga è il nuovo allenatore del FC Lugano. «Il tecnico brasiliano - ricorda la società - da giocatore ha disputato gran parte della sua carriera in Brasile, con una breve parentesi in Francia (al PSG) tra il 1979 ed il 1981. Pochi anni dopo ha iniziato una lunghissima carriera da allenatore durante la quale, in 36 anni, ha conquistato più di 20 titoli. Tanti titoli riguardano i campionati statali brasiliani (quelli che si disputano nella prima metà della stagione), ma nel 2006 arriva il momento di maggiore celebrità quando alla guida dell’Internacional di Porto Alegre conquista sia la Copa Libertadores (l’equivalente sudamericana della Champions League) che la Coppa del mondo per club vinta 1-0 contro il Barcellona».