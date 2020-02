«L’attaccante, che alla corte di Jacobacci indosserà la maglia numero 9, è cresciuto calcisticamente nei Paesi Bassi» ricorda la società in un comunicato: «La sua carriera è decollata nel campionato di secondo livello olandese, dove ha messo a segno 21 reti nella stagione 2015/16. Di seguito è stato trasferito nella massima divisione slovacca, dove nell’AS Trencin ha gonfiato la rete 33 volte in 59 partite ufficiali. Dopo una breve esperienza in Belgio nel Gent, Janga è passato all’FC Astana, dove ha vinto due campionati in due anni ed disputato per due stagioni consecutive la fase a gironi di UEFA Europa League».