Chiasso, che succede? Bella domanda. Il tifoso rossoblù se ne sta lì, quasi inebetito, un po’ come l’istrionico Morgan a Sanremo quando Bugo abbandonò il palco all’improvviso. Già, che succede? O meglio: il discusso e chiacchieratissimo Pablo Bentancur sta mettendo le mani sul club di confine? Sì, no, forse. Arriveranno novità. Di sicuro, la nomina di Brunello Donati non è legata al possibile (secondo alcuni perfino imminente) cambio di proprietà. No, il nuovo amministratore unico ricoprirà questa carica per questioni tecniche solo alcuni mesi. Tre, a quanto pare. A fare chiarezza, per l’ennesima volta da quando ha messo piede al Riva IV, è Nicola Bignotti: «Fino a ieri l’altro svolgevo due mansioni in una» afferma il direttore generale. «Ho sempre espresso una volontà e una necessità, quella...