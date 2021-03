All’assalto di un girone di ferro, per fare nuovamente la storia

Calcio

La Svizzera U21 di Mauro Lustrinelli è pronta ad esordire all’Europeo di categoria, al via oggi in Ungheria e Slovenia - Opposti a Inghilterra, Croazia e Portogallo, gli elvetici sognano di vivere una cavalcata storica come quella di dieci anni fa