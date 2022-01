Un’altra espulsione per Xhaka, stavolta contro il Liverpool

Dopo la sconfitta in Coppa d’Inghilterra dello scorso fine settimana contro il Nottingham Forest (0-1) vissuta però dall’esterno a causa di un test positivo al coronavirus, Granit Xhaka si è nuovamente distinto, ma in negativo, con i Gunners. Nella sfida di andata di semifinale della Coppa della Lega contro il Liverpool (0-0), Xhaka è intervenuto duramente su Diogo Jota colpendolo sul ventre. L’arbitro non ha esitato ad estrarre il cartellino rosso. Per il capitano della nazionale rossocrociata si tratta della quinta espulsione da quando è in forza all’Arsenal. Dal suo arrivo in Premier League, nel 2016, nessuno è stato espulso con tanta assiduità.