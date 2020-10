Davide Morandi dovrà attendere ancora per festeggiare la prima vittoria alla guida di Bellinzona. Dopo quello di mercoledì contro il Black Stars, oggi al Comunale è infatti arrivato un altro pareggio. Un punto, per altro, ottenuto in extremis. La sfida al cospetto dello Zurigo U21 è finita 3-3, con Patrick Rossini a trovare l’ultima rete granata in pieno recupero. In precedenza per l’ACB erano andati a segno Bueno e Magnetti su rigore.