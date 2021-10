Dopo il corroborante successo di Zurigo contro lo YF Juventus, il Chiasso si rituffa nella Coppa Svizzera, ospitando il San Gallo, scivolato al penultimo posto del massimo campionato dopo la sconfitta di domenica a Lucerna. Quella del Riva IV sarà la 56. sfida tra i due club (22 vittorie rossoblù, 10 pareggi e 23 successi degli svizzero orientali). Guarda caso, a far leggermente pendere l’ago della bilancia in favore dei confederati, è proprio l’unica sfida di Coppa Svizzera (a dire il vero ce ne fu un’altra vinta per 5-1 dai chiassesi, ma contro il San Gallo II nel 2002) tra le due squadre. Anche in quell’ormai lontano 14 novembre 1999, la compagine di confine, diretta da Maurizio Jacobacci, militava in Prima Lega. Finì 4-1 per gli ospiti, con l’unica rete locale firmata da Alessandro Ceccaroni. Domani sera, a distanza di 22 anni, il Chiasso non avrà proprio nulla da perdere contro un avversario di due categorie superiore. Ad esserne convinto, è pure il neoallenatore Andrea Vitali, subentrato a Baldo Raineri, del quale era vice fino a una settimana fa.

Il neoallenatore ci crede

«L’anno scorso - esordisce il 43.enne tecnico romagnolo - riuscimmo ad estromettere lo Zurigo e poi, contro il Lucerna, stavamo conducendo fino a mezzora dal termine prima di essere puniti sulle due uniche indecisioni della nostra difesa. E se è vero che allora giostravamo in Challenge League, posso già assicurare che anche contro il San Gallo ci giocheremo fino in fondo le nostre carte. Abbiamo analizzato attentamente i video dei nostri avversari e cercheremo di sfruttare al meglio i loro problemi difensivi (ndr. con 26 reti subite in 11 partite, il San Gallo ha la peggior difesa di Super League) per cercare di sorprenderli».

Certo, l’impresa non è delle più facili anche a causa di alcune importanti defezioni, come ci conferma Vitali: «Rispetto alla vittoriosa trasferta di Zurigo, la situazione non dovrebbe cambiare tanto visto che oltre a Pavlovic, recuperabile in due settimane, non sappiamo ancora se potremo contare sull’acciaccato Abedini. Seppur consci delle difficoltà alle quali potremmo andare incontro, giocheremo senza paura». Pesanti problemi di organico, comunque superati nell’ultima partita, come sottolinea il nuovo mister rossoblù: «Siamo una squadra giovane, tuttora alla ricerca di alcune certezze caratteriali, che ci hanno finora portato ad alternare prestazioni convincenti ad altre, decisamente meno positive. Attualmente, siamo ancora alla ricerca della nostra vera identità». La Coppa, si sa, è però terreno di sorprese e risultati clamorosi. E quella contro la finalista dell’ultima edizione, non è dunque una gara già segnata in partenza.

Nulla è perduto

Intanto, Breitenrain e Bellinzona non mollano di una virgola in campionato e Vitali non fatica a riconoscerlo. «È vero, ma non siamo neppure a un terzo delle 35 partite in programma quest’anno. In questo senso, il tempo per recuperare il terreno perso ci sarebbe. Certo, che per restare nella scia di bernesi e granata dovremo conquistare il maggior numero di punti possibile nelle restanti sei partite prima della pausa invernale. Se ci riusciremo, ecco che allora potremo giocarci le nostre carte in primavera». Una primavera, che con l’eventuale comeback al Riva IV del figliol prodigo Raffael, accordatosi soltanto per i prossimi due mesi con gli slovacchi del FK Pohronie, potrebbe anche riservare delle graditissime sorprese in casa rossoblù.

