L’orologio ticchetta. L’annuncio del nuovo allenatore, in casa Lugano, dovrebbe ormai essere una questione di ore. Al massimo giorni. Eppure Mattia Croci-Torti rimane inscalfibile. Come del resto lo è stato nelle ultime tre settimane, quando - su richiesta della nuova dirigenza - è salito sul ponte di comando bianconero. Un capitano imperturbabile, che in acque irrequiete ha saputo sfoggiare una serenità invidiabile per un allenatore ancora in formazione: «Ero convinto che almeno nei giorni delle partite avrei sofferto il nervosismo, invece non è stato il caso - commenta il diretto interessato -. Tanto meglio, così sono riuscito a godermi appieno il momento, vivendo emozioni che porterò a lungo dentro di me».

