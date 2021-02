Il calcio giovanile è in lockdown, l’ASF cerca una via d’uscita

Calcio

Le Under rossocrociate non giocano sfide internazionali praticamente da un anno e i rischi per il futuro della Nazionale non mancano - Francesco Gabriele: «Cambierà il sistema di selezione, i giocatori saranno osservati più a lungo: siamo un Paese piccolo e abbiamo meno diritto all’errore»