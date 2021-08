Due settimane di pausa. Di nuovo. Chissà cosa ne pensa, Abel Braga, dei capricci del calendario bianconero. Il 12 settembre, al rientro dalla sosta dedicata alle nazionali, il suo Lugano avrà di fatto disputato un solo incontro ufficiale nell’arco dell’ultimo mese. Quello di sabato sera a Sion, terminato oltretutto come peggio non avrebbe potuto. Con un botta e risposta nei minuti di recupero che ha dapprima illuso Sabbatini e compagni, salvo poi farli tornare a casa a mani vuote e con l’amaro in bocca.

Una prestazione sottotono

La sfida del Tourbillon, al di là del rocambolesco k.o., ha confermato al tecnico brasiliano - e alla nuova proprietà statunitense - che di lavoro da svolgere, da qui alla prossima sfida casalinga contro il Basilea, ve n’è ancora parecchio. In sede di mercato, con la chiusura delle operazioni fissata per domani, ma anche sul campo. Contro i vallesani infatti, i bianconeri hanno accusato un passo indietro rispetto alle precedenti prestazioni. È diminuito il ritmo, forse anche a causa del periodo di inattività, e - contro un Sion tutto fuorché irresistibile - è sembrata mancare anche un pizzico di determinazione. Il vero problema però, reso ancora più marcato dalle recenti partenze in sede di mercato - quella di Covilo su tutte -, è la mancanza di alternative valide.

La coperta è troppo corta

In una serata in cui più di un titolare ha faticato ad esprimersi sui suoi migliori livelli, Braga si è ritrovato privo di soluzioni. La coperta, già corta, al Tourbillon era infatti striminzita. Non tanto negli effettivi, quanto nella qualità dei sostituti. Ne è conscia anche la nuova dirigenza, che non a caso ieri ha provveduto ad ufficializzare l’ingaggio del talento algerino Mohammed-Elamine Amoura. Dell’attaccante 21.enne, che in giugno ha esordito con la nazionale maggiore del proprio Paese, in patria si parla un gran bene. Il suo arrivo, unitamente a quelli del compagno di reparto sloveno Žan Celar e del centrocampista tunisino Mohamed Belhadj Mahmoud, rappresenta un toccasana. In primis per Braga, che si ritroverà qualche freccia in più nella propria faretra. Per guardare avanti con serenità, evitando seratacce come quella vallesana, servirà però qualcosina in più. Il tempo stringe, ma di margine - anche a livello di contingente - ce n’è ancora.

I casi Baumann e Maric

La domanda che in molti si pongono, dopo la débâcle di Sion, è se tra gli eventuali ultimi botti di mercato debba o meno esserci anche un portiere. La disastrosa prestazione di Baumann ha infatti riaperto un dossier che, ciclicamente, si arricchisce di una nuova pagina. Braga, nell’immediato dopopartita, ha prontamente difeso l’estremo difensore. In panchina però Sebastian Osigwe, ristabilitosi dall’infortunio che aveva contraddistinto il suo precampionato, scalpita. Senza dimenticare la variabile Chicago, che potenzialmente - nelle prossime ore - potrebbe anche stravolgere le gerarchie tra i pali con un innesto in extremis.

E a proposito di gerarchie, per il momento Mijat Maric non è ancora riuscito a scalare quelle del tecnico brasiliano. I buoni risultati ottenuti finora avevano fatto scivolare in secondo piano l’esclusione - anche piuttosto rumorosa - dell’esperto centrale bianconero, rimasto ai margini nelle prime uscite stagionali. Controprestazioni come quella proposta in terra vallesana, però, riaccendono inevitabilmente il dibattito. Al netto della lettura tattica da parte del tecnico - che preferisce elementi più rapidi per operare un pressing alto - l’esperienza del 37.enne resta un atout prezioso. Mancato, ad esempio, nei concitati minuti finali del Tourbillon.

Le incognite legate alla pausa

Per fare chiarezza su tutti questi interrogativi, nonché per lavorare con un gruppo presto al gran completo - nuovi innesti inclusi -, Braga avrà ora a disposizione altri 14 giorni. Merce solitamente rara per un allenatore - per lui un po’ meno... -, ma anche una lama a doppio taglio. Ritrovare le migliori sensazioni dopo un periodo di inattività è infatti esercizio complesso. Un aspetto che il Lugano, con un solo match goicato nell’ultimo mese e alla luce di quanto accaduto a Sion, non potrà sottovalutare al suo ritorno in campo contro il Basilea.

