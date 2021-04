Kreshnik Hajrizi ha appena festeggiato le 50 presenze con la maglia del Chiasso. Un bel traguardo. Prima di abbracciare il Lugano e fare il salto in Super League, il match più importante in rossoblù rischia però di essere il numero 51. Venerdì sera, contro il Kriens, c’è in palio una bella fetta di salvezza.

Al Riva IV è vietato sbagliare. Un altro treno a cui aggrapparsi, per provare a restare in Challenge League, potrebbe infatti non passare. Il nono posto - dopo aver sofferto oltre sei mesi nell’ultimo vagone - è lì. Bastano tre passi avanti. E di colpo la stagione potrebbe trasformarsi in un viaggio avvincente. «Sì, la sfida con il Kriens è una finale» ammette Hajrizi. Per poi tuttavia precisare: «Di fatto, vista la nostra situazione, tutte le gare, da qui all’ultima giornata, rappresenteranno...