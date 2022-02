«Sono un allenatore arrabbiato. E tanto, anche». Mattia Croci-Torti non nasconde il suo stato d’animo. La sconfitta patita al Letzigrund, contro lo Zurigo capolista, fa male. Brucia, anche. Il suo Lugano, seppur non in giornata di grazia, per parte del confronto ha saputo tener testa ai primi della classe. Cullando il sogno di bloccare la cavalcata di una squadra che, in campionato, era reduce da ben otto successi consecutivi. Invece, alla fine, i bianconeri si sono schiantati. Come del resto è quasi sempre capitato in stagione, quando di fronte si sono trovati un club che li precede in classifica.

Due reti evitabiliEppure, al Letzigrund, i sottocenerini avrebbero potuto cogliere un risultato diverso. Un pareggio, forse anche una vittoria. «Dopo i primi venti minuti, nei quali abbiamo concesso...