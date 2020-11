Calcio

Club e Lega insistono: in caso di positività circoscritte serve un sistema che conceda ai calciatori negativi di giocare - «Non esistono misure tali da permettere a persone potenzialmente contagiose di scendere in campo senza rischi» afferma l’Ufficio della sanità pubblica: «L’unico modo per non finire in quarantena? Evitare tutti i contatti stretti al di fuori della squadra»