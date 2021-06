La sfida del gruppo D, giocata all’Hampden Park di Glasgow tra Repubblica Ceca e Croazia, si è conclusa in parità. Al rigore messo a segno al 37’ da Schick - già protagonista con una splendida doppietta realizzata nella partita contro la Scozia - ha replicato Perisic in apertura di ripresa (47’). La partita, caratterizzata dall’equilibrio delle due squadre, torna utile soprattutto ai cechi, che si ritrovano con un bottino di 4 punti e, soprattutto, con la qualificazione agli ottavi di finale in pratica ipotecata prima ancora della partita contro gli inglesi. La Croazia di Modric ha conquistato il suo primo punto in questo torneo e pertanto non è ancora spacciata. Potrà quindi giocare a viso aperto l’ultima sfida contro la Scozia.