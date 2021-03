Ad un anno di distanza dal rinvio del torneo, ancora non esistono risposte concrete in merito alle modalità di svolgimento dell’Euro 2020. Migliaia di tifosi attendono un annuncio definitivo. Proviamo a fare un po’ di ordine.

1) Quando verrà presa una decisione definitiva in merito a dove verrà disputato Euro 2020?

Una deadline precisa non è ancora stata fissata. Alla fine dello scorso mese di gennaio, l’UEFA era comunque tornata a pronunciarsi sull’evento. Affermando, in sintesi, che lo svolgimento non è a rischio, ma che le modalità con cui i tifosi potranno (o meno) accedere agli stadi durante la manifestazione, verranno rese note verosimilmente a inizio aprile. Nella stessa comunicazione, Nyon aveva inoltre reiterato la propria volontà nel proseguire con l’idea originale: una manifestazione in dodici differenti Paesi. Un’opzione questa che, secondo quanto suggerito da più media continentali negli ultimi giorni, starebbe però perdendo terreno, in favore di un torneo organizzato in un’unica nazione.

2) Perché il programma iniziale, con incontri disputati in 12 città, potrebbe essere accantonato?

Come detto, l’intenzione dell’UEFA - almeno stando a quanto dichiarato fino a qualche settimana fa - è quella di confermare il piano iniziale. Un obiettivo che, secondo quanto affermato in un’intervista a noi rilasciata dal nuovo consulente medico del massimo organo calcistico europeo, Daniel Koch, rimane possibile nonostante l’attuale situazione pandemica. Tuttavia, le incertezze e l’incapacità di prevedere come evolveranno tali condizioni in ognuno dei dodici Paesi fino al momento di disputare il torneo, potrebbero far tornare l’UEFA sui propri passi. L’ipotesi di doversi muovere attraverso misure e protocolli differenti per ognuna delle dodici nazioni coinvolte non sarebbe certamente tra le più allettanti. Lo stesso Koch ha confermato negli scorsi giorni che se così dovesse essere, il rischio di non avere uniformità tra una sede e l’altra sarebbe molto concreto. Facile allora far correre la mente e immaginare le diverse difficoltà sul piano degli spostamenti, con obblighi di quarantene, tamponi, possibili divieti d’entrata e quant’altro. Il tutto, nella fase a gironi, nell’arco di pochi giorni. Uno scenario caotico. Specialmente se comparato alla possibilità di disputare ogni incontro in un singolo Paese, magari implementando anche il concetto di «bolla sportiva» già sperimentato ad esempio per le ultime finali di Champions League in Portogallo, o anche i playoff di NBA e NHL negli Stati Uniti e in Canada.

3) Come mai la scelta potrebbe ricadere sull’Inghilterra?

Dal punto di vista sanitario, il Paese di Sua Maestà è tra quelli attualmente messi meglio nella lotta alla pandemia. In particolar modo, la campagna vaccinale lanciata dal Governo del premier Boris Johnson è in fase più avanzata rispetto a molte altre nazioni europee. Oltre 22 milioni di persone (35% circa della popolazione) hanno già ricevuto la prima dose, mentre 1,2 milioni hanno preso la seconda. Numeri importanti, che rientrano in un programma di riapertura graduale che annovera – se tutto andrà bene – anche il ritorno del pubblico ai grandi eventi. Dal 17 maggio fino a 10.000 spettatori (o 25% della capacità della struttura), dal 21 giugno accesso completo senza restrizioni.

È doveroso aggiungere che a livello di infrastrutture sportive, l’Inghilterra – dove già erano pianificate semifinali e finale della rassegna continentale – potrebbe inoltre fornire tutto il necessario per lo svolgimento di un torneo, dal primo all’ultimo incontro. Anzi, a livello di stadi e campi d’allenamento, la sola Londra sarebbe sufficiente. E non a caso il premier Johnson ha affermato negli scorsi giorni che il Paese d’oltremanica sarebbe pronto ad accogliere un maggior numero di partite (persino tutte) di Euro 2020, qualora fosse necessario.

4) Puntare sull’Inghilterra significherebbe risolvere tutti i problemi?

Al momento la risposta a questa domanda è ancora incerta, e pertanto non affermativa. In primo luogo perché, al di là delle cifre incoraggianti, prevedere cosa accadrà da qui a maggio/giugno in Inghilterra, dal punto di vista epidemiologico, resta complicato. E come affermato sempre recentemente da Koch, decidere di riporre tutte le speranze in una singola sede invece che su dodici, vorrebbe dire tagliare definitivamente le gambe all’evento qualora gli sviluppi sanitari non dovessero poi permettere la manifestazione. Un’ipotesi quest’ultima, che con l’avvento delle nuove varianti - che stanno mettendo in difficoltà più di un Paese - è tutto fuorché da scartare.

Un cambio di rotta rispetto alla pianificazione iniziale porterebbe inoltre in dote anche una serie di problemi che andrebbero poi risolti in poco tempo. In primis legati ai tifosi, che al momento hanno comprato i biglietti per delle partite sparpagliate in mezzo continente, con conseguenti soggiorni e voli prenotati da mesi per le diverse località. Riuscire a rimborsarli o dirottarli nell’eventuale nuova (e unica) sede, non sarebbe compito facile. Lo stesso discorso vale di fatto anche per le varie nazionali, che mesi fa avevano già scelto le infrastrutture per il soggiorno e gli allenamenti durante la rassegna continentale. Riorganizzare tutto in poco tempo, magari spartendosi ciò che ha da offrire una sola città, sarebbe complicato.

5) Che cosa significherebbe un cambiamento di rotta per la Svizzera di Vladimir Petkovic?

Innanzitutto un cambio di programma, come già accennato, dal punto di vista del soggiorno. Con tanti saluti all’Hotel Sheraton Parco de’ Medici e al centro d’allenamento di Trigoria, peraltro inagibile per gli elvetici anche qualora Roma dovesse essere confermata come sede, a causa di alcuni lavori di rinnovamento. Però anche meno spostamenti, perché difficilmente delle trasferte in Inghilterra potrebbero rivelarsi più lunghe di Baku-Roma-Baku per i tre incontri all’interno del gruppo A, nella fase a gironi. Verrebbe inoltre un pochino meno anche il fattore «pubblico avversario», che sicuramente a Roma contro l’Italia e a Baku contro la Turchia – Paese vicino geograficamente all’Azerbaigian – avrebbe giocato un ruolo importante.

6) Alla fine Euro 2020 si terrà o verrà nuovamente rinviato?

Affermarlo oggi con certezza è impossibile. Tuttavia, un secondo rinvio – anche in base a quanto dichiarato di recente dall’UEFA stessa – sembrerebbe davvero una misura estrema, alla quale Nyon ricorrerebbe soltanto in ultima istanza. Anche perché rispetto a dodici mesi fa - quando la pandemia era nella sua prima fase acuta e le conoscenze per contrastarla erano ben più ridotte – oggi il calcio ha trovato dei modi per coesistere con il virus. A tal proposito l’UEFA aveva paventato tre scenari in vista dell’Europeo di quest’anno, per quel che concerne i tifosi. In breve: gli stadi potranno accogliere tutti i tifosi previsti dalla capacità dell’infrastruttura, solo una percentuale oppure nessuno, giocando quindi a porte chiuse. Questo scenario è già stato adottato e ampiamente testato dall’UEFA nell’ambito di Champions ed Europa League, dunque l’ipotesi di vederlo implementato anche alla rassegna continentale – piuttosto di un eventuale secondo rinvio – non sarebbe poi così impensabile. Pur con tutte le conseguenze del caso, sia economiche che di immagine.

