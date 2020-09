Un giocatore dell’FC Lucerna è risultato positivo al coronavirus e da ieri si trova in isolamento. Lo ha annunciato lo stesso club. Secondo la «Luzerner Zeitung» si tratterebbe di un giovane internazionale, testato lunedì a Friburgo in occasione del raduno della Svizzera Under 19. Un altro membro della selezione rossocrociata e un compagno di squadra del Lucerna sono stati posti in quarantena a titolo precauzionale. Il resto dell’effettivo biancoblù, compreso lo staff tecnico, si è sottoposto al tampone e si è messo in isolamento in attesa dei risultati.