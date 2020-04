Più di un calciatore su dieci afferma di presentare i sintomi di uno stato depressivo da quando il mondo del pallone si è fermato a causa della pandemia. A dirlo è un sondaggio svolto dal sindacato mondiale dei giocatori professionisti Fifpro in collaborazione con l’Ospedale universitario di Amsterdam. Condotta tra il 22 marzo e il 14 aprile, questa ricerca ha coinvolto circa 1.600 atleti (1.134 uomini e 486 donne) attivi in Inghilterra, Francia, Svizzera, Sud Africa, Stati Uniti e altri Paesi (16 in totale) in cui sono state adottate misure drastiche per contenere la propagazione del coronavirus.

I grandi campionati di calcio sono fermi dalla prima metà di marzo. Per la Fifpro, comunque, la salute mentale dei giocatori non deve essere utilizzata come argomento per una rapida ripresa delle competizioni. «Se si facesse pressioni sugli atleti per farli tornare in campo il prima possibile, nonostante non si sentano sicuri, ansia e inquietudine aumenterebbero», spiega Jonas Baer-Hoffmann, segretario generale del sindacato.