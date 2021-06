Vittoria all’ultimo secondo per l’Ucraina, che batte 2-1 ai tempi supplementari la Svezia agli ottavi di Euro 2020 e si qualifica ai quarti. Nei 90 minuti regolamentari la squadra dell’ex stella Andriy Shevchenko si era portata in vantaggio con un bel goal di Zinchenko, per poi essere recuperata poco prima della fine del primo tempo con Forsberg.