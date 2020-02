Il Basilea fa un altro passo verso gli ottavi di Europa League. In campo contro l’Apoel, nella partita d’andata dei sedicesimi, i renani hanno conquistato la vittoria per 3 reti a 0. La squadra di Marcel Koller, in difficoltà in campionato, è apparsa più forte dell’avversaria, che dovrà ora impegnarsi se vorrà tentare di dar del filo da torcere agli elvetici nel ritorno.