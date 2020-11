Come accadde con Evita e Perón a centinaia hanno cominciato a mettersi in fila fuori dalla Casa Rosada a partire dalla notte di mercoledì fino a raggiungere un serpentone umano di circa un milione di persone, per dare l’ultimo saluto a Diego Armando Maradona, sotto la luce dei fuochi d’artificio e il tifo rumoroso della curva del Boca, la famosa «LA 12».Dentro il palazzo presidenziale, in quella bara ricoperta dalla bandiera argentina, e dalle maglie del Boca e della nazionale biancoceleste giace il corpo della Mano de Dios, campione tra i più adorati al mondo, da adesso definitivamente consegnato alla leggenda. Una cerimonia di saluto organizzata nello stesso salone dove fu esposto nel 2010 il feretro dell’ex presidente della repubblica Néstor Kirchner. Fuori, anche con numerosi episodi di...