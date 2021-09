«Gli Europei sono una vetrina importante». Un tormentone conosciuto, che torna a far capolino ogni volta che va in scena un grande appuntamento internazionale. I giocatori si mettono in luce con la maglia delle rispettive selezioni, per poi vivere da protagonisti anche la successiva finestra di mercato. Una logica alla quale, però, la «Nati» di Vladimir Petkovic è praticamente sfuggita al termine di Euro 2020. Nonostante un torneo da protagonisti, i pezzi rossocrociati più pregiati hanno infatti faticato parecchio a decollare verso nuovi lidi. Pochi i trasferimenti che hanno coinvolto i convocati dell’ex ct, e ancor di meno quelli con un passaggio in un club di caratura superiore a quello precedente.

Sette nuove avventure

Sono in totale sette i giocatori elvetici che hanno cambiato casacca nel corso della finestra estiva, dopo aver preso parte alla rassegna itinerante. Lo svizzero che ha probabilmente tratto più benefici da quanto accaduto a Euro 2020 è stato l’esterno Silvan Widmer. Il 28.enne argoviese, dopo essersi messo in luce durante la competizione continentale, ha salutato il Basilea per volare in Bundesliga. Per lui un contratto triennale con il Magonza, che nei primi turni di campionato gli ha subito dato fiducia facendolo sempre giocare.

Grande protagonista e trascinatore in casa rossocrociata, anche Xherdan Shaqiri ha infine cambiato squadra. Il 29.enne ha deciso di lasciare il Liverpool dopo tre anni piuttosto travagliati - durante i quali ha spesso faticato a trovare spazio - per accasarsi all’Olympique Lione in Ligue 1. Un apparente passo indietro, comparando la caratura dei due club. Ma sui piatti della bilancia la possibilità di tornare a essere protagonista, facendo parte di una società comunque ambiziosa, ha un peso più importante.

Non sembra invece essere né positivo né malvagio il trasferimento di Mario Gavranovic, passato dalla Dinamo Zagabria ai turchi del Kayserispor. Sulla carta, tenendo conto che il club balcanico prenderà parte alla fase a gironi di Europa League, un altro apparente passo indietro. Ma il livello della Süperlig turca, in generale, è invero più alto rispetto a quello della Prva Liga croata. Punti di vista.

Lo sconfitto più grande, in casa elvetica, è invece indubbiamente Steven Zuber. «Zuberman», com’era stato ribattezzato durante l’Europeo in virtù delle sue importanti prestazioni, non ha infatti convinto il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Oliver Glasner. Alla fine, per trovare spazio, ha dovuto accasarsi addirittura all’AEK di Atene, con la formula del prestito.

Di minore impatto sono invece stati i trasferimenti di Gregor Kobel (dallo Stoccarda al Borussia Dortmund), Edimilson Fernandes (dal Magonza all’Arminia Bielefeld) e Loris Benito (rescissione con il Bordeaux di... Vladimir Petkovic). Lo stesso dicasi, tra i non presenti a Euro 2020, per le partenze di Dan Ndoye (in prestito dal Nizza al Basilea, per un anno), Cedric Itten (dai Glasgow Ranger al Greuther Fürth), Andi Zeqiri (dal Brighton all’Augusta) e Michael Frey (dal Fenerbahçe al Royal Anversa).

Il clamoroso rinnovo di Xhaka

A fare clamore - tanto quanto, se non più del passaggio in Grecia di Steven Zuber - è stato inoltre il mancato approdo alla Roma di Granit Xhaka. Il capitano della selezione elvetica, vicinissimo alla squadra di José Mourinho, alla fine non solo è rimasto all’Arsenal, ma ha anche rinnovato il proprio contratto. Una mossa del tutto inattesa, che per il momento si è rivelata piuttosto sfortunata. I Gunners sono infatti ultimi in Premier League e in piena crisi. I giallorossi, invece, hanno vinto le prime due sfide di campionato e si sono qualificati per la fase a gironi della Conference League.

A fare da contraltare alla mancata partenza di Xhaka e ai trasferimenti invero piuttosto deludenti concernenti il resto della selezione svizzera, vi sono poi le operazioni di mercato che hanno coinvolto altri «big» di Euro 2020. Da Cristiano Ronaldo a Romelu Lukaku, passando per Jack Grealish e Gianluigi Donnarumma. E ancora: Jadon Sancho, Manuel Locatelli, Raphaël Varane, Memphis Depay e Georginio Wijnaldum. Tutti giocatori che hanno trovato una nuova casa in fase di calciomercato, dopo aver brillato alla rassegna itinerante.

