Niente miracoli, niente festa in extremis. Questa volta in casa Chiasso, c’è spazio soltanto per lacrime e disperazione. Dopo diversi anni trascorsi a flirtare con il decimo posto, alla fine la retrocessione è arrivata per davvero. Nella maniera più amara e beffarda possibile: con una vittoria che ha sì permesso al club rossoblù di agganciare lo stesso Neuchâtel Xamax a quota 36 punti, salvo poi condannarlo all’amaro epilogo a causa della peggior differenza reti.

Hadzi e Dixon illudono

I rimpianti, che andranno poi diluiti sull’arco di quanto non raccolto durante tutta la stagione, non sono mancati nemmeno ieri sera. Sì perché la squadra di Baldo Raineri - di fronte a cento fedelissimi e diversi tifosi accorsi comunque al Riva IV, assiepandosi dietro alle ramine dello stadio - è riuscita a portarsi...