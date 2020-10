Il FC Chiasso ha un nuovo amministratore unico. Per ricoprire questo ruolo l’assemblea generale straordinaria, andata in scena mercoledì sera, ha nominato Davide Miozzari. Il 52.enne, cittadino svizzero ed esperto broker assicurativo, era già sponsor del club. In un comunicato la stessa società ha parlato di «una scelta che rappresenta un passaggio importante per consolidare e dare continuità all’impegno del club ad alti livelli nel calcio svizzero». Si tratta del terzo avvicendamento al vertice in meno di un anno: Miozzari sostituisce Brunello Donati, che negli scorsi mesi era a sua volta subentrato a Nicola Bignotti.