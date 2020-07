Per permettere un aumento del numero degli spettatori presenti alle partite in vista della prossima stagione, la Swiss Football League sta lavorando per elaborare un piano di protezione adeguato, che prevede fra le altre cose l’obbligo di indossare la mascherina negli impianti sportivi e la rinuncia ai tifosi ospiti. L’obiettivo è chiaro: permettere ai club di sopravvivere.

Lo scorso mese di marzo, il Consiglio federale ha adottato misure per proteggere la salute pubblica a causa della pandemia di COVID-19, incluso il divieto di eventi. Una decisione che ha scosso alle radici il campionato di calcio svizzero. La sua principale fonte di reddito - i ricavi da biglietteria, catering e clienti VIP il giorno della partita – sono crollati dall’oggi al domani.

È vero che – dallo scorso 19 giugno - le partite di calcio si svolgono con un massimo di 1.000 persone ammesse allo stadio. Tuttavia, questa misura non ha migliorato in alcun modo la situazione economica delle società calcistiche e, soprattutto, ha generato costi. Un ritorno alla normalità il più rapidamente possibile è quindi di capitale importanza per la sopravvivenza dei club. È per questo che la SFL lavora intensamente con un gruppo di lavoro e i rappresentanti dei club per di garantire un'implementazione uniforme e un concetto di protezione adeguato con linee guida dettagliate per eventi di oltre 1.000 persone per la nuova stagione, che comincerà l’11 settembre.

Il nuovo piano di protezione prevede l'obbligo generale di indossare mascherine in tutte le aree dello stadio e una rinuncia ai tifosi ospiti in entrambi i campionati (Super e Challenge League). Grazie a queste misure globali, che dovranno essere integrate da varie altre misure di accompagnamento, almeno il 50% della rispettiva capacità di accoglienza potrebbe essere utilizzato in ogni stadio.

L'obiettivo della SFL è far sì tutti i club sopravvivano alla pandemia. Tuttavia, se le attuali restrizioni sul numero di persone negli stadi non verranno allentate, molte squadre di calcio non sopravvivranno. Sono in gioco non solo 3.000 posti di lavoro, ma anche una parte importante della nostra cultura svizzera.

