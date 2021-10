Alessandro Dudic ha 32 anni. Tre in più di Luca Piccolo, collega messo in castigo dai propri superiori dopo un paio di erroracci commessi una settimana fa. «È giovane, va protetto» ha provato a spiegare il presidente della commissione arbitri dell’ASF Christophe Girard. Bene. Se a regnare alla Casa del calcio di Muri sono la coerenza e il principio della proprietà transitiva, ci aspettiamo che lo stesso provvedimento venga preso nei confronti del direttore di gara di Basilea-Lugano. Di certo non uno dei fischietti più scafati della Swiss Football League e per il quale - appunto - una pausa di riflessione appare più che salutare. Sì, perché quanto accaduto ieri al St. Jakob Park non è tollerabile. Come giustamente non è stata tollerata la negligenza del fischietto ticinese, domenica scorsa....