Un giocatore del Basilea è risultato positivo al coronavirus. Il giocatore, secondo il protocollo della Swiss Football League e di concerto con il medico cantonale basilese, è stato isolato. Il resto della squadra è invece risultato negativo e non verrà posto in quarantena. Ergo, la partita odierna contro il San Gallo si terrà regolarmente. Il Basilea testa regolarmente tanto i giocatori quanto lo staff della prima squadra. Il caso positivo riscontrato, ad ogni modo, non aveva disputato partite recentemente.