Un caso positivo al Riva IV. Il Chiasso, infatti, comunica che il calciatore Roberto Strechie è risultato positivo al coronavirus. Come da protocollo, l’atleta è stato messo in quarantena. Parallelamente, è stato disposto l’isolamento fiduciario anche per il suo coinquilino, il calciatore Gonzalo Gamarra, il cui tampone ha comunque dato esito negativo fa sapere il club rossoblù in una nota. Nella giornata di oggi, 21 ottobre, verrà eseguito un ciclo di tamponi in via precauzionale e preventiva a tutta la squadra, allo staff tecnico e ai collaboratori del club.